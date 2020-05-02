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суббота, 02 мая 2020 10:40

Основали политическую организацию

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Основали политическую организацию
Во Львове учредили Главную Русскую раду. Фото: lia.lvivcenter.org

2 мая 1848 во Львове создали первую украинскую политическую организацию - Главную Русскую раду.

Рада образовалась во время Австрийской революции. В манифесте от 10 мая 1848 года Главная Русская рада заявила о единстве украинского народа и поддержала национальные права угнетенных народов Австрийской империи. Рада требовала поделить Галичину на две отдельные административные единицы - восточную - украинскую и западную - польскую, объединить в одну провинцию украинские земли - Галичину, Буковину и Закарпатье, преподавать в школах и выдавать правительственные распоряжения украинском языке.

В раду входили представители греко-католического духовенства и интеллигенции. Первым председателем избран епископ Григорий Яхимович. Главной Русской раде подчинялись меньшие рады. Украинцы создали национальную гвардию и батальон горных стрелков для борьбы с венгерскими революционерами.

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Главная Русская рада организовала культурно-просветительное общество "Галицко-Русская матица", открыла Народный Дом во Львове. 19 октября 1848 созвала Собор русских ученых, выдавала первую в Галичине украинскую газету "Зоря Галицкая".

В интернете опубликовали фото, на которых последний император Австро-Венгрии Карл посещает Ожидов современного Бугского района Львовской обл. На фото можно увидеть железнодорожный вокзал в Ожидове и самого императора со свитой.

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02
мая

Основали политическую организацию

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