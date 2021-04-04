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понедельник, 05 апреля 2021 08:20

Основали кибервойска

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Основали кибервойска
Все солдаты кибервойска носят темно-синий берет с значком войска CIR. Фото: Бундесвер

В Германии в составе Бундесвера 5 апреля 2017-го основали новый род войск - кибервойска. В войске работает 13500 сотрудников - программистов, инженеров, аналитиков и стратегов.

Командный центр немецких кибервойск (CIR) находится в городе Бонн. Задачей кибервойск является защита чувствительных сетей Бундесвера. Кибератаки, саботаж и дезинформационная кампания стали фундаментальной угрозой безопасности страны. 2017-го было осуществлено 2 млн попыток несанкционированного доступа к системам, 8 тыс серьезных атак, которые не увенчались успехом для хакеров.

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Кибервойска находятся на одном уровне с другими военными организациями: пехотой, военно-воздушными силами, военно-морским флотом, штабом и санитарной службой. Имеют в своем составе три подразделения: Штаб стратегической разведки, Службе информационной техники и Центр геоинформации. Все солдаты носят темно-синий берет с значком войска CIR.

Основатель платформы Wikileaks Джулиан Ассандж 25 июля 2010-го на сайте Wikileaks опубликовал "Дневник войны в Афганистане". Это тайный сборник из более 91 тыс докладов, освещающих войну в Афганистане с 2004 по 2010 год. Большинство записей предоставлены американскими солдатами и разведчиками.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
05
апреля

Основали кибервойска

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