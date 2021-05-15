Ошибка польского командования и предательство: казаки победили в битве

2011-го на месте битвы установили символ победы Хмельницкого под Желтыми Водами. Фото: https://www.shukach.com

Войско Богдана Хмельницкого нанесло поражение польской армии под руководством Стефана Потоцкого под Желтыми Водами 16 мая 1648-го.

Правительство Речи Посполитой отправил против Хмельницкого Николая Потоцкого и Мартина Калиновского с войсками. Польские генералы не ожидали сопротивления и разделили свои войска. Стефан Потоцкий вел двухтысячное войско на Желтые Воды. Желтым Бродом называли переправу на реке Желтой. Сейчас это границы современных Днепропетровской и Кропивницкого областей.

Потоцкий послал против Хмельницкого реестровых казаков. Богдану Хмельницкому удалось подослать в их лагерь агентов. Те подговорили их восстать против поляков. "Воевать казакам против казаков - все равно, что волком пахать" - говорил якобы гетман. Реестровые казаки перешли на сторону повстанцев. Перебили своих начальников, а их тела побросали в Днепр.

Заручившись поддержкой Османской империи, Хмельницкий имел войско крымских татар. Татарская конница славилась своей маневренностью. За помощь татар казаки расплачивались не только военной добычей, но и деньгами. В битве приняли участие 8 тыс запорожских казаков, 1500 восставших против поляков реестровых казаков и тысяча крымских татар.

Крымские татары во главе с Тугай-беем напали на польский лагерь, однако те отбились. Поляки ждали немецких наемников и реестровых казаков. Основные польские силы были в 200 км от Желтых Вод, в Корсуне.

Богдан Хмельницкий вместе с татарами использовали это и начали штурм. Украинцы взяли поляков в окружение. Хмельницкий вместе с отрядом казаков отправился навстречу войскам Чернецкого. Начались переговоры. Хмельницкий требовал признать поражение.

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Польские войска попытались выйти из окружения ночью 16 мая. Их атаковали татары и отряд Максима Кривоноса. 12-тысячная армия Потоцкого не получила подкрепления. Битва под Желтыми Водами стала первой победой восставших казаков над Речью Посполитой. Вдохновленные победой, войска Хмельницкого в конце мая 1648-го разбили поляков в битве под Корсунем.

Поражение польской армии в основном была вызвана ошибкой польского командования, которая заключалась в разделении армии на три отдельные группы. Также - измена реестровых казаков.

Современный военный историк, лауреат премии имени Дмитрия Яворницкого Иван Стороженко считает, что хан предоставил очень важную дружескую поддержку украинцам:

"Мы гордимся, что имеем друзей, которые оказали нашему народу военную помощь, поддержали наши национальные интересы. Одним из них был Тугай-бей - пылкий сторонник создания украинской казацкой автономии, дружеской Крыму. Создавая соборную Украину, мы должны позаботиться о судьбе многострадального крымскотатарского народа, помочь ему возродить оскверненные святыни, восстановить историческую справедливость в украинском-крымскотатарских отношениях".

Битва под Конотопом между украинской-татарскими и московскими войсками началась 7 июля 1659. Тогда в ходе Московско-Украинской войны войска гетмана Ивана Выговского нанесли сокрушительное поражение московскому войскам князя Алексея Трубецкого.