Опубликовали уникальные документы относительно репрессированных в Украине поляков

Украинские архивы показали уникальные документы относительно "Польской операции" времен Большого террора Фото: avr.org.ua

Центр исследований освободительного движения и Архив СБУ опубликовали 30 рассекреченных документов "Польская операция" 1937-1938 годов.

Карательную акцию проводили относительно польского населения УССР во временя Большого террора. Тогда арестовали почти 56 тыс. поляков, из которых 47 тыс. расстреляли, а остальных отправили в концлагеря. Существовали случаи, когда пересматривали дела уже осужденных, им давали новые сроки, обосновывая тем, что предварительное следствие было "слабым", передает "Историческая правда".

Среди рассекреченных материалов есть: оперативный приказ №00485 Николая Ежова о начале проведения "польской операции", приказы и указания НКВД, докладные записки, телеграммы, списки арестованных и осужденных польских военнослужащих, документы об общем количестве осужденных и тому подобное.

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1 декабря 1934 года в СССР, по инициативе Сталина, приняли постановление "О порядке ведения дел о подготовке или совершении терактов". Основанием стало убийство в тот же день в Ленинграде первого секретаря местного обкома партии Сергея Кирова. Считают, что постановление от 1 декабря ввело понятие "террор" в рамки советского законодательства и стало юридической основой для будущего сталинского Большого террора, жертвами которого стали сотни тысяч людей.