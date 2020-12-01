Запретили обжаловать решение суда

Леонид Николаев застрелил руководителя ленинградской парторганизации Сергея Кирова Иллюстрация: rabkor

1 декабря 1934 года в СССР, по инициативе Сталина, приняли постановление "О порядке ведения дел о подготовке или совершении терактов", что дало начало государственному террору. Основанием стало убийство в тот же день в Ленинграде первого секретаря местного обкома партии Сергея Кирова.

Высокопоставленного коммуниста убил выстрелом в затылок мелкий служащий Леонид Николаев. По одной из версий застал Кирова со своей женой, а за рассекреченным дневником, стремился отомстить за увольнение из Института истории партии.

После убийства, Николаев пытался покончить жизнь самоубийством, но его схватили раньше. Под давлением признался, что является "контрреволюционером", членом так называемого "Ленинградского центра". Позже Никита Хрущев утверждал, что убийство организовал сам Сталин и НКВД.

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Как бы там ни было, убийство соратника Сталина стало поводом для массовой чистки оппозиции внутри партии и преследования "антисоветских элементов", в число которых попадали все неугодные. По постановлению от 1 декабря, следствие получило право вести дела обвиняемых в терроризме в ускоренном порядке - в течение 10 суток, без адвоката и открытости, с немедленным исполнением приговора, который запрещалось обжаловать. Суды получили право заслушивать дела даже при отсутствие обвиняемого.

29 декабря Николаева и других "уличенных" членов "Ленинградского центра" расстреляли. Впоследствии началась тотальная чистка партийного аппарата - провели более 6 тыс. арестов и множество казней.

Считают, что постановление от 1 декабря ввело понятие "террор" в рамки советского законодательства и стало юридической основой для будущего сталинского Большого террора, жертвами которого стали сотни тысяч людей.

15 декабря 1934 года в подвале бывшего Института благородных девиц Киева, ныне - Октябрьского дворца, чекисты расстреляли 28 невинных украинцев. Их обвинили в участии в объединении националистов.Погибшие стали первыми пострадавшими в массовых репрессиях, начатых после убийства первого секретаря Ленинградского городского комитета ВКП (б) Сергея Кирова.