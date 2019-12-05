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четверг, 05 декабря 2019 17:22

Опубликовали раритетные фотографии Львова
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Университет, Львов, 1923 г.
Фото: photo-lviv.in.ua
Портал часовни Трех Святых, 1916
Костел Святой Эльжбеты, 1912
Освящение колоколов в костеле Святой Эльжбеты, 1911
Библиотека Боворовських, 1916

Показали фотографии Львова авторства Юзефа Косьчеша-Яворского. Он создал их между 1911 - 1923 годами.

Образование мужчина получил в Варшаве в Школе изящных искусств, пишут на портале "Фотографии Старого Львова".

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Его фотосалон находился на улице Лычаковской. С 1911 года Косьчеша-Яворский активно фотографировал не только Львов, но и окрестные города и села.

Опубликовали фотографии города Городок Львовской области. Фото были сделаны в период с 1911 до 1912 года. Их сделал Юзеф Косьчеша-Яворский

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