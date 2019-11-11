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понедельник, 11 ноября 2019 23:13

Показали фото украинского города перед Первой мировой войной
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Старинные фото Города
Фото: "Фотографії старого Львова"
Старинные фото Города
Старинные фото Города
Старинные фото Города
Старинные фото Города

Опубликовали фотографиями города Городок Львовской области.

Фото были сделаны в период с 1911 до 1912 года, сообщают "Фотографии старого Львова".

Фотографии сделал Юзеф Косьчеша-Яворский. В течение 1912-1918 годов он был владельцем фотоателье во Львове на ул. Лычаковской.

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С 1911 года Косьчеша-Яворский активно фотографировал Львов и окружающие города и села.

Опубликовали фотографии города Брюховичи возле Львова начала ХХ века. В 1919 году население Брюховичей составило 1109 человек.

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