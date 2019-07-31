Опубликовали неизвестные фото и письма украинского диссидента

Опубликовали документы из личного фонда Николая Холодного, которые хранятся в Центральном государственном архиве-музее литературы и искусства Украины.

Их представили в рамках виртуального проекта "Архиважное дело" и по случаю 80-летия со дня рождения украинского поэта и диссидента, сообщили на официальной странице архива.

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Николай Холодный родился 31 июля 1939 года в семье колхозников Константина и Анны Холодных в селе Краснополье Коропского района на Черниговщине родился.

1950 - начинает учиться в местной средней школе. В 16 лет его исключают за отказ сбрить усы. Пишет сатирическое стихотворение о колхозном бригадире. Тот угрожает расправой, поэтому юноша убегает из села в Миргород. Устраивается работником на стадионе.

1960 - оканчивает Ромодановскую школу рабочей молодежи на Полтавщине и вступает в областное литературное объединение. По рекомендации группы местных писателей поступает на филфак Киевского университета.

1965 - выгоняют из комсомола и университета. Женится на учительнице Марии Глушук из поселка Приветное на Черкасчине. Через год разводятся, потому что муж не может найти работу и жилье. Становится студентом филологического факультета Одесского университета имени Ильи Мечникова. После него работает в Самгородской школе на Киевщине.

1972 - работает в редколлегии львовского самиздатовского журнала "Скрыня". Во время визита в Киев его арестовывают и сажают под домашний арест в Виннице. Через год переезжает в Остер Черниговской области. Работает в школах. Пишет президенту США Рональду Рейгану и просит политического убежища.

1991 - прокуратура реабилитирует Николая Холодного. В 1995-м получает премию Академии Бу-Ба-Бу "За лучшее стихотворение года".

2006, 23 марта - умер в собственной квартире в Остре. Похоронен на местном кладбище