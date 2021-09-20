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вторник, 21 сентября 2021 08:20

Оперный театр построили на месте реки

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Оперный театр построили на месте реки
Архитектор Зигмунт Ґорголевський лично руководил строительством платформы для театра на месте реки. Фото: https://www.032.ua

Львовский театр оперы и балета открыли 21 сентября 1940-го. До этого назывался Большой городской театр

Архитектор Зигмунт Ґорголевський строительство театра начал в июне 1897-го. Лично руководил строительством и контролировал выполнение всех работ, связанных с обстановкой и художественным оформлением. Русло реки Пелтва опечатали и замуровали, а на инновационном железобетонном фундаменте строили кирпичные и каменные стены. Для украшения здания театра были приглашены известные художники и скульпторы того времени. Технику для театра изготавливал автомобильный и машинный завод в Саноке.

Открылся театр для зрителя 4 октября 1900-го премьерой лирико-драматической оперы "Янек" Владислава Желенского - о жизни карпатских горцев. Театр именовался Большой городской театр.

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После присоединения западноукраинских земель к УССР, во Львове впервые был создан Государственный украинский театр оперы и балета. Был свой оркестр, хор, балетная труппа, из разных городов прибыли специалисты: режиссеры, балетмейстеры, художники. Война прервала творческий труд. 1941-го украинский львовский театр открыл театральный сезон. Испанская газета писала, что Украинский оперный театр во Львове является лучшим в Европе в то время.

В конце 1970-х годов театр закрыли на реставрацию. В нем укреплены фундаменты, перепланирована подвальные помещения. 2000-го театр праздновал 100-летний юбилей, его переименовали в театр Соломии Крушельницкой и предоставили статус Национального.

Советские войска заняли Львов 27 июля 1944-го. Город сделали административным центром Львовской области УССР. После боя и полного разгрома немецких частей под Бродами 19 июля, советские войска перешли в наступление.

Попытка советского командования занять город танковыми армиями закончилась неудачей. Только 27 июля при поддержке польских повстанцев, советские войска захватили Львов и Перемышль.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
21
сентября

Оперный театр построили на месте реки

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