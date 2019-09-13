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пятница, 13 сентября 2019 15:46

Оказались мужчинами - исследовали скелеты влюбленных, похороненных 1,5 тыс. лет назад

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Оказались мужчинами - исследовали скелеты влюбленных, похороненных 1,5 тыс. лет назад
"Любовники с Модены" оказались мужчинами Фото: bbc.com

Древние скелеты обнаруженные в общей могиле 2009 года в Италии и известные как "любовники с Модены" оказались мужчинами. Сначала предполагали, что это остатки мужчины и женщины. Человек, которому приписывали женский пол, положил правую руку ладонью внутрь руки своего товарища и смотрел на него.

Тогда рядом с ними нашли бронзовый перстень, указывающим на принадлежность к римскому гражданству. Захоронение показалось археологам романтическим, по-этому сомнений не имели.

Сделать вывод о том, что в могиле находились 2 мужчин удалось недавно. Помогла новейшая технология анализа зубной эмали, сообщает BBC.

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Исследователи из Болонского университета отмечают, что мужчин хоронили между IV - VI вв. н.э. Их взаимоотношения установить невозможно. В ходе погребения, кто-то намеренно положил их так.

Предполагают, что могли быть братьями или солдатами, которые погибли вместе в бою. Версию о гомосексуальных отношениях отвергают. В те времена не было открытой демонстрации подобных отношений. Их запрещала церковь.

Открытие поможет ученым лучше понять древние погребальные ритуалы.

В Казахстане обнаружили останки молодого мужчины и девушки, похороненных лицом друг к другу. Могильник датируется бронзовым веком - 4 тыс. лет назад.

Казахстанские археологи нашли их на древнем кладбище, на котором есть останки людей и лошадей. Мужчину и женщину похоронили с различными обрядовыми предметами, к которым относятся частично золотые украшения, ножи и керамика.

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