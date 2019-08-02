Раскопали могилу влюбленных, которой 4 тыс. лет

Автор: Предоставлено Карагандистским региональным управлением livescience.com В Казахстане обнаружили захоронение молодого человека и девушки повернутых лицом друг к другу

В Казахстане обнаружили останки молодого мужчины и девушки похороненных лицом друг к другу. Могильник датируется бронзовым веком - 4 тыс. лет назад.

Казахстанские археологи нашли их на древнем кладбище, на котором есть останки людей и лошадей. Мужчину и женщину похоронили с различными обрядовыми предметами, к которым относятся частично золотые украшения, ножи и керамика, пишет Live Science.

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Богатые погребальные вещи указывают на то, что мужчина и женщина происходили из зажиточных семей. Археологические остатки, найденные на других местах в Казахстане, говорят о том, что пара жила в то время, когда в регионе часто случались военные столкновения. Возможно, погибли на войне.

Волонтеры фонда "Археология" раскопали не ограбленный античный склеп недалеко от поселка Яковенково на Керченском полуострове. По данным специалистов, в каменном сооружении похоронили 12 человек. Подобные могилы принадлежали представителям одной семьи или рода, которых хоронили в течение многих лет.