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пятница, 19 июля 2019 14:11

Раскопали захоронения семьи знатного сармата

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Автор: kerch.fm
  Нашли античный семейный склеп
Нашли античный семейный склеп

Волонтеры фонда "Археология" раскопали не ограбленный античный склеп недалеко от поселка Яковенково на Керченском полуострове. По данным специалистов в каменном сооружении похоронили 12 человек. Подобные могилы принадлежали представителям одной семьи или рода, которых хоронили в течение многих лет.

"Мы столкнулись с очень интересным фактом. Верхняя часть погребальной камеры еще в древности была разобрана на камень и все указывало на то, что это будет очередной разграбленный еще в древности склеп. Мы продолжили его расчистку и сами не поверили своим глазам, когда нашли скелеты погребенных в нем людей. Более того, с ними вместе лежали сопутствующие захоронению вещи ", - отметил археолог Павел Гецко.

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Также рядом с похороненными археологи обнаружили железный меч и останки лошадей, сообщает Керчь ФМ.

"Это не удивительно, так как в первых веках н.э. именно в таких каменных монументальных склепах хоронили представителей военной знати Боспорского царства. Есть мнение, что это были знаменитые кавалеристы-катафрактарии, предвестники средневековых рыцарей. Конные воины, полностью укутаны в броню, главным оружием которых было длинное копье-Контос. Они появились в Северном Причерноморье во времена нашествия сарматов и были, по всей видимости, этнически связанны с ними ", - отметили в фонде.

Автор: kerch.fm
  Нашли античный семейный склеп
Нашли античный семейный склеп

Фермер Рустам Мудаев из села Никольское в Астраханской области в России обнаружил 2-х тысячилетнее сокровище и захоронение на своем участке. Выкопал древний бронзовый горшок, который мужчина передал Астраханскому историческому музею. Сотрудники музея организовали экспедицию в село. Археологи пришли к выводу, что это было захоронение сарматской знати.

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