Золотой плащ и голова лошади - раскопали курган сарматского вождя

Фермер Рустам Мудаев из села Никольское в Астраханской области в России обнаружил 2-х тысячилетнее сокровище и захоронение на своем участке. Выкопал древний бронзовый горшок, который мужчина передал Астраханскому историческому музею.

Фото: www.dailymail.co.uk

Сотрудники музея организовали экспедицию в село. Археологи пришли к выводу, что это было захоронение сарматской знати.

Сарматы - кочевые ираноязычные племена раннего железного века, которые с IV в. до н.э. по III в. н.э. проживали на территории современной Украины, России и Казахстана.

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Тело вождя было укрыто плащом, украшенным золотыми пластинами. Возле мужчины археологи обнаружили коллекцию ножей, золотых предметов, маленьких зеркал, различных горшков, украшений со вставками из бирюзы, лазурита и стекла.

Рядом с вождем найдены другие скелеты. Молодой человек с искусственно деформированным черепом, что подчеркивало особый статус члена племени. Также похоронена женщина с бронзовым зеркалом, жертвенным ягненком и различными каменными предметами, значение которых пока не установлено.

Находки помогут исследователям понять, что происходило в этом регионе на закате сарматской цивилизации. Раскопки в кургане продолжаются.

В селе Счастливцево на Арабатской стрелке пройдут археологические раскопки. Договор между местным исполкомом и Институтом археологии Национальной академии наук подписали 22 апреля. Его стоимость составила 199 тысяч гривен. Археологи исследуют курган бронзовой эпохи высотой 0,8 м и диаметром насыпи 35 метров.