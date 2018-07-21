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воскресенье, 22 июля 2018 08:20

Одноглазый летчик облетел планету за неделю

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Одноглазый летчик облетел планету за неделю
Вилли Пост, Гарольд Гати, "Winnie Mae" в Германии, 1931

Американский летчик Вилли Пост совершил 22 июля 1933 года первый в истории одиночный перелет вокруг земного шара, который длился 7 дней 18 часов 49 минут.

Летчик и путешественник Вилли Пост получил лицензию гражданского пилота в 20 лет. Ее выдали несмотря на увечье - у пилота не было одного глаза из-за травмы. После пилотируемого кругосветного полета доктора Хуго Екенера на борту дирижабля "Граф Цеппелин", Вилли Пост мечтал о кругосветном путешествии на самолете. Уверен в своем успехе, начал готовиться к путешествию. Выбрал для полета самолет "Lockheed Vega 5В" - самый быстрый в 1930-е годы. Вместо шести посадочных мест в кабине были установлены топливные баки с горючим. Кроме того, была улучшена аэродинамика самолета, а скорость самолета увеличена до 217 км / ч.

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Самолет "Winnie Mae" взял старт 23 июня 1933 из аэропорта им. Рузвельта в Нью-Йорке. Полет был разбит на 14 этапов с целью заправки топлива и проверки работы узлов самолета. Первый этап полета проходил от Нью-Йорка до Харбор Грейс в Исландии. Затем через океан в английский Честер, на Ганновер, Берлин. Перелет отводилось 35 часов без отдыха. После девяти часов сна был взят курс на Москву и дальше в Новосибирск, Иркутск, Благовещенск-на-Амуре.

Затем состоялся перелет в Хабаровск и далее через Тихий океан на Аляску. Он проработал маршрут в 25 089 км за 7 дней 18 часов и 49 минут. За заслуги в авиации Международная авиационная федерация в 1933 году наградила Вилли Поста Золотой медалью. В августе 1935 Пост разбился на самолете о поверхность арктического озера.

Победой трубочиста Мориса Гарена завершилась первая велогонка Тур де Франс. Проходила по маршруту Париж-Лион-Марсель-Тулуза-Бордо-Нант-Париж 19 июля 1903. Ее организовала спортивная газета L'Auto - сегодня это журнал L'Equipe.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
22
июля

Одноглазый летчик облетел планету за неделю

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