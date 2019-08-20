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вторник, 20 августа 2019 15:08

Одна из первых аристократок - воссоздали лицо женщины-друида

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Студентка криминалистического искусства Карен Флеминг воспроизвела внешний вид женщины-друида с острова Льюис, Шотландия. Она проживала в эпоху раннего железа (I тысячелетие до н.э. - I тысячелетие н.э.). Достигла возраста 60 лет, что было невероятным в то время.

Автор: dundee.ac.uk
  Внешний вид Хильды воссозданый по черепу за криминалистическими методиками
Внешний вид Хильды воссозданый по черепу за криминалистическими методиками

Ученые назвали женщину Хильдой. Она старейшая из известных друидов острова. Внешний вид Карен воспроизвела с помощью беззубого черепа из музея анатомии Эдинбургского университета, сообщает Live Science.

"Невозможно сказать наверняка, когда она умерла. Мы не смогли датировать череп радиоуглеродным методом. Но, предполагая, что информация в журнале по 1833 правильная, Хильда умерла между 55 годом до н.э. и 400 годом н.э. и имела кельтское происхождения", - говорит Флеминг.

Дожить до такого возраста считалось настоящим подвигом. Большинство женщин того времени доживали лишь до 30. Вероятно, Хильда имела привилегированное положение в обществе и знатное происхождение.

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Автор: dundee.ac.uk
  Череп Хильды найден археологами в XIX в. на острове Льюис в Шотландии
Череп Хильды найден археологами в XIX в. на острове Льюис в Шотландии

Археологи проводят раскопки древнего кургана на острове Англси, Великобритания. Могильник датируется эпохой бронзового века - 2 тыс. до н.э. В мифологии связан с таинственным орденом магических жрецов природы - друидами.Давние писатели изображали их как религиозных лидеров кельтов. Существует легенда, что мегалитические памятники, такие как гробница на острове Англси и Стоунхендж в Англии, построены именно друидами, однако современные археологи пришли к выводу, что их построили за тысячи лет до прибытия кельтов в Британию.

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