Одна из первых аристократок - воссоздали лицо женщины-друида

Студентка криминалистического искусства Карен Флеминг воспроизвела внешний вид женщины-друида с острова Льюис, Шотландия. Она проживала в эпоху раннего железа (I тысячелетие до н.э. - I тысячелетие н.э.). Достигла возраста 60 лет, что было невероятным в то время.

Автор: dundee.ac.uk Внешний вид Хильды воссозданый по черепу за криминалистическими методиками

Ученые назвали женщину Хильдой. Она старейшая из известных друидов острова. Внешний вид Карен воспроизвела с помощью беззубого черепа из музея анатомии Эдинбургского университета, сообщает Live Science.

"Невозможно сказать наверняка, когда она умерла. Мы не смогли датировать череп радиоуглеродным методом. Но, предполагая, что информация в журнале по 1833 правильная, Хильда умерла между 55 годом до н.э. и 400 годом н.э. и имела кельтское происхождения", - говорит Флеминг.

Дожить до такого возраста считалось настоящим подвигом. Большинство женщин того времени доживали лишь до 30. Вероятно, Хильда имела привилегированное положение в обществе и знатное происхождение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как кельты хоронили своих женщин - реконструкция

Автор: dundee.ac.uk Череп Хильды найден археологами в XIX в. на острове Льюис в Шотландии

Археологи проводят раскопки древнего кургана на острове Англси, Великобритания. Могильник датируется эпохой бронзового века - 2 тыс. до н.э. В мифологии связан с таинственным орденом магических жрецов природы - друидами.Давние писатели изображали их как религиозных лидеров кельтов. Существует легенда, что мегалитические памятники, такие как гробница на острове Англси и Стоунхендж в Англии, построены именно друидами, однако современные археологи пришли к выводу, что их построили за тысячи лет до прибытия кельтов в Британию.