Оцифруют древнейшую запись вертепа

Покажут вертеп, которому более 200 лет. Фото: "Історична правда"

Тексты и ноты Галагановского вертепа XVIII в. оцифруют.

Он является древнейшим из сохранившихся вертепов Украины. Проект "Вертеп. Необарокковая мистерия" проводят при поддержке Украинского культурного фонда, сообщила "Укрінформу" пиар-координатор проекта Лидия Карпенко.

"По завершению работ оцифрованную рукопись и фотографии Вертепного домика с куклами разместят на сайте Музея театрального, музыкального и киноискусства Украины", - сказала она.

Подлинный экземпляр рукописи текста с нотами XVIII в. не дошел до нашего времени. Во второй половине XIX в. с него переписали копию. Рукопись вместе с оригинальным Вертепным сундуком XVIII ст. хранится в экспозиции Музея театрального, музыкального и киноискусства Украины.

Вертеп в 1770 году показали семье Галаганов в Сокиринцах в Прилуцком районе Черниговской области киевские бурсаки. Хозяева щедро вознаградили студентов, те в ответ подарили Вертепный сундук с куклами и текст. Ноты к спектаклю передали местному церковному хору.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сочельник у христиан восточного обряда: приметы, обычаи и запреты

"Текст Сокиринского вертепа характеризуется динамичностью диалогов, сочностью языка и своеобразием народного юмора. Наша команда обработала эту рукопись. Это был интересный творчески поисковый процесс. В создании нашей постановки нам было важно работать не с литературными версиями, а воссоздать уникальную барокковую музыку и язык конца XVIII в. Благодаря поддержке Украинского культурного фонда нам удалось это сделать. Все покажем на премьере 15 и 16 октября в Великой Лаврской колокольне", - рассказал куратор и вокалист проекту "Вертеп. Необарокковая мистерия" Руслан Кирш.

В начале 1972 года советские власти начали борьбу с празднованием Рождества в Украине. В тайных сообщениях руководству КГБ ее объявили операцией "Блок". Начали выслеживать людей, которые придерживались традиций.