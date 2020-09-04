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пятница, 04 сентября 2020 17:15

Обручальное кольцо и игральные кости - раскопали жилище состоятельных людей времен Руси
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Археологи нашли печь времен Руси в поселке Гоща Ровенской области
Фото: suspilne.media
Археологи нашли печь времен Руси в поселке Гоща Ровенской области
Обручальное кольцо XI в., найденное на месте раскопок
Бусины, сделанные из ракушек
На раскопе нашли деформированный наконечник стрелы, который, вероятно, сохранился после боя.

Археологи наткнулись на остатки жилища времен Киевской Руси в поселке Гоща Ровенской области. Предполагают, что тысячу лет назад здесь жила зажиточная семья из 8 человек.

Во время экспедиции исследователи раскопали несколько древних артефактов - обручальное кольцо, бусины из ракушек, амулеты, игральные кости из позвонков животных, наконечники стрел, прясло для ткачества. Также на краю плато правого берега реки Горынь в 2-метровом котловане раскопали древнерусскую печь XI в., передает "Суспільне".

"Есть серия изделий, подтверждающих высокий статус человека. Возможно, это был человек или дружинник, который имел непосредственное отношение к администрации", - говорит ровенский археолог Алексей Войтюк. Самой интересной находкой называет тысячелетнее кольцо. Его сплели из 4 проводков с закольцеванием концов.

Все археологические находки с Гощанского городища представят в Ровенском областном краеведческом музее в конце года. Также планируют реконструировать жилье и сделать смотровую площадку.

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Недавно искатель сокровищ Роберт Карли нашел серебряные монеты варягов Киевской Руси недалеко от поселка Гланмайр в графстве Корк в Ирландии. Их отчеканили около тысячи лет назад.

Мужчина применил металлоискатель и получил сигнал в овраге, где почву размыло после сильного дождя. Раскопал артефакты. Их называют первыми монетами Руси, найденными в стране.

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04
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