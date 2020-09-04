Обручальное кольцо и игральные кости - раскопали жилище состоятельных людей времен Руси

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Археологи наткнулись на остатки жилища времен Киевской Руси в поселке Гоща Ровенской области. Предполагают, что тысячу лет назад здесь жила зажиточная семья из 8 человек.

Во время экспедиции исследователи раскопали несколько древних артефактов - обручальное кольцо, бусины из ракушек, амулеты, игральные кости из позвонков животных, наконечники стрел, прясло для ткачества. Также на краю плато правого берега реки Горынь в 2-метровом котловане раскопали древнерусскую печь XI в., передает "Суспільне".

"Есть серия изделий, подтверждающих высокий статус человека. Возможно, это был человек или дружинник, который имел непосредственное отношение к администрации", - говорит ровенский археолог Алексей Войтюк. Самой интересной находкой называет тысячелетнее кольцо. Его сплели из 4 проводков с закольцеванием концов.

Все археологические находки с Гощанского городища представят в Ровенском областном краеведческом музее в конце года. Также планируют реконструировать жилье и сделать смотровую площадку.

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