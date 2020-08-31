В Ирландии нашли серебряные монеты Киевской Руси

В Ирландии нашли монеты варягов Киевской Руси Фото: Robert Carley

Искатель сокровищ Роберт Карли нашел серебряные монеты варягов Киевской Руси недалеко от поселка Гланмайр в графстве Корк в Ирландии. Их отчеканили около тысячи лет назад.

Мужчина применил металлоискатель и получил сигнал в овраге, где почву размыло после сильного дождя. Раскопал артефакты. Их называют первыми монетами Руси, найденными в стране. Они показывают, как несмотря на свою устрашающую репутацию викинги соединяли далекие части мира - Ирландию и территории современных Украины и России, сообщает Ancient Origins.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Житомирщине нашли клад Киевской Руси

Монеты хорошо сохранились. На них изображены христианские символы и, вероятно, князья. По словам историков, серебренники ни играли важной роли в экономике страны, а символизировали власть тогдашних правителей.

Ученые предполагают, что ими могли рассчитываться с торговцами или наемниками. Владельца, который так и не вернулся за сокровищем, установить невозможно. Не исключают, что он был именно викингом.

Представители воинственного народа поселились в Корке в X-XI в. Превратили город в крупный торговый центр, имевший связи со скандинавскими торговыми путями, простиравшимися на восток до Киевской Руси. Русичи же продолжали поддерживать тесные отношения с варягами.

Недавно археологи обнаружили хорошо сохранившийся деревянный меч викингов в городе Корк в Ирландии. Тысячу лет назад женщины использовали его в ткачестве. Необычный артефакт нашли в центре города, на месте бывшей пивоварни Beamish and Crawford.