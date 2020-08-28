Нашли меч, принадлежавший ткачихам

Археологи обнаружили хорошо сохранившийся деревянный меч викингов в городе Корк в Ирландии. Тысячу лет назад женщины использовали его при ткачестве.

Необычный артефакт нашли в центре города, на месте бывшей пивоварни Beamish and Crawford. Меч изготовлен из тиса, а его длина около 30 см. Рукоять покрыта резьбой, а навершие украшено вырезанными в стиле северного искусства викингов лицами, пишет Archaeology World.

"Меч использовался, вероятно, женщинами, чтобы забивать нити на ткацком станке; заостренный конец предназначен для подбора нитей для изготовления выкройки", - сказал археолог Морис Херли.

Ученые называют меч одним из нескольких артефактов исключительной важности. Кроме него на месте раскопа нашли фундаменты 19 домов викингов, очаги и спальные принадлежности.

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Автор: Archaeology World В Ирландии нашли деревянный меч викингов, которому около 1 тыс. лет

Археологи убеждены, что нашли квартал викингов в древнем городе Брутея в 20 км от современного Стамбула. Когда-то там располагалась гавань, которая имела выход к Мраморному морю. По мнению ученых, викинги пришли в регион как наемники или торговцы.