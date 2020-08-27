Стоянку викингов обнаружили неподалеку от Стамбула

Викинги селились неподалеку от Константинополя в VIII - XI вв. Служили наемниками или занимались торговлей Фото: hurriyetdailynews.com

Археологи убеждены, что нашли квартал викингов в древнем городе Брутея, что в 20 км от современного Стамбула. Когда-то там располагалась гавань, которая имела выход к Мраморному морю.

"Викинги проживали в Константинополе между VIII - XI вв. в разные периоды. Во время раскопок Брутеи мы обнаружили, что их точное поселение находится между IX - XI вв", - сказал руководитель археологической группы Ченгюл Айдынгюн, пишет Hurriyet Daily News.

По мнению ученых, викинги пришли в регион, как наемники или торговцы. Поскольку правители Константинополя боялись, что те могут завоевать город, то позволяли им входить в него небольшими группами по 35 человек утром и покидать его до заката. Викинги могли селиться только за пределами города, поэтому решили остановиться в Брутеи.

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Расселение иностранцев в Брутеи подтверждали и древние тексты, а викинги упоминаются в них, как наемники императора Михаила VII Дуки (1071 - 1078 г.).

При поисковых работах в очерченом районе археологам удалось найти крест из серой амбры - вещества, образующегося в пищеварительном тракте кашалотов. Отмечают, что подобные носили только в северной Европе. Также нашли ожерелье с изображением морского змея Ёрмунганда. В мифах о викингах он был одним из символов короля Рагнара Лодброка.

В Норвегии в результате таяния ледников обнаружили вещи викингов. Исследование ледников начали в 2011 году в провинции Оппланд. Исследователи Ларс Пиле, Еспен Финстад и Джеймс Барретт недавно опубликовали результаты исследования в научном журнале Antiquity.