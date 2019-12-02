Обокрали музей тайной полиции

В Берлине обокрали музей. Фото: "Главком"

Музей истории спецслужбы Штази в Берлине обокрали.

Воры залезли через окно первого этажа поздно вечером 30 ноября или же рано утром 1 декабря, передает "Радио Свобода".

Преступники разбили витрины и похитили несколько медалей и драгоценности. Им удалось скрыться незамеченными.

Утром 1 декабря один из сотрудников музея заметил разбитые витрины в выставочном зале и известил полицию.

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Музей расположен в бывшем здании Министерства государственной безопасности Германской демократической республики. Эта спецслужба носила короткое название "Штази". Она контролировала жизнь жителей ГДР и занималась репрессиями против инакомыслящих.

В немецком Дрездене, 25 ноября около 7 утра неизвестные ограбили музей старинных ювелирных изделий "Зелёные своды" (Grüne Gewölbe). Злоумышленники проникли в музей, расположенный в Дрезденском замке.