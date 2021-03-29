Обнаружили остатки храма, разрушенного большевиками

Из остатков храма построили забор Фото: Дмитрий Полюхович

В поселке Сатанов Хмельницкой области во время строительных работ обнаружили остатки декора разрушенного большевиками костела Пресвятой Троицы. Храм построили из дерева около 1581 года, а позже перестроили.

"Впервые информацию об обнаружении резных камней опубликовали в социальных сетях. Их нашли во время благоустройства территории вокруг туристско-информационного центра. Там стоял забор, который обвалился, и его решили по-новому поставить. Тогда и заметили, что он был возведен из остатков костела", - об этом корреспонденту "Укринформа" рассказал журналист и краевед Дмитрий Полюхович.

Всего собрали более 10 фрагментов разных размеров. Это остатки пилястр и карнизов, резьба которых характерна для рубежа XVII-XVIII вв.

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Костел Пресвятой Троицы сначала построили из дерева, а позже возвели каменную постройку в готическом стиле. Она должна была защитить от татарских набегов. В 1936-м костел закрыли, а потом разобрали. На месте здания создали местную автоколонну.

В Сатанове надеются, что найденные остатки украшения костела заинтересуют туристов.

В интернете показали, как работает мельница поселка Сатанов Хмельницкой области. Водяная мельница действует уже 200 лет. Является памятником архитектуры местного значения. Расположена на реке Збруч.