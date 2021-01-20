Обнаружили останки ацтеков, которые убивали и ели испанцев

Скелеты принесенных в жертву испанцев демонстрируют в музее Зультепек-Текоаке мексиканского штата Тласкала Фото: Rebecca Blackwell

В Национальном институте антропологии и истории Мексики рассказали о результатах многолетних раскопок ацтекского города Зультепек, названного также Текоаке. На языке ацтеков это означало "место, где они их съели".

Такое название город получил неслучайно. В 1520 году его жители захватили в плен 120 испанцев, среди которых были женщины и дети, а также 350 их союзников - выходцев из Африки, Кубы и представителей коренных народов. Ацтеки кормили пленных в течение нескольких месяцев, но постепенно многих приносили в жертву, после чего поедали, сообщает The Guardian.

Когда известия о событии и каннибализме дошли до испанского генерал-капитана Эрнана Кортеса, он приказал командующим уничтожить город.

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Археологи установили, что жители Зультепека знали об опасности. Пытались скрыть остатки испанцев в неглубоких ямах, а во время штурмов строили примитивные укрепления, которые не помогли. Многим воинам ацтеков удалось бежать с поля боя, но они оставили в городе много женщин и детей. На главной дороге археологи раскопали остатки по меньшей мере 12 женщин, которые защищали детей возрастом 5-6 лет.

Вырезали конкистадоры и людей, которые прятались в домах. В итоге сожгли храмы и обезглавили ацтекские статуи.

По словам археологов, крайнюю жестокость демонстрировали с обеих сторон.

Башню из человеческих черепов нашли 3 года назад в Темпло Майор, комплексе культовых сооружений ацтеков в историческом центре Мехико. Археологи насчитали 119 черепов. Среди них есть и детские. Сооружение датировали XIV в.