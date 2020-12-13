Нашли башню из человеческих черепов

Башня является частью стойки из черепов Цомпантли ФОТО: REUTERS

Башню из человеческих черепов нашли в Темпло Майор, комплексе культовых сооружений ацтеков в историческом центре Мехико.

Археологи насчитали 119 черепов. Среди них есть и детские, пишет The Guardian.

Сооружение датируют XIV веком. Башню диаметром 5 м нашли еще три года назад, но раскапывать начали в марте. Археологи предполагают, что башня является частью стойки из черепов Цомпантли. Та очень напугала испанских конкистадоров, когда они захватили город в 1521 году. Стойку строили в три этапа с 1486-го по 1502-й.

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Археологи считали, что в Цомпантли вмуровывали черепа только молодых мужчин-воинов. Но там находят и женские, и детские останки. Предполагают, их могли принести в жертву.

"Сейчас не можем сказать, сколько из этих людей пленили, чтобы принести в жертву, - сказал археолог Рауль Баррера. - Их приносили в жертву богам или считали персонификацией богов. ".

В Мексике, в древнем городе Койоакане, в церкви Непорочного зачатия археологи обнаружили остатки часовни, построенной по приказу конкистадора Эрнана Кортеса.