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вторник, 19 января 2021 13:41

Узнали, чем ароматизировали табак майя

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Узнали, чем ароматизировали табак майя
Ученые проанализировали содержание 14 сосудов майя для табака Фото: WSU

Ученые впервые обнаружили остатки растений в древних сосудах, внутри которых майя хранили табак. Они смешивали его с мексиканскими бархатцами.

О курении растительных смесей среди майя сообщали испанские хронисты. Для завертывания использовали шелуху кукурузы. Также табак жевали, пили и даже вводили внутрь с помощью клизмы, информирует The History Blog.

Остатки нашли в 14 миниатюрных сосудах, которые датировали 250-900 годами н.э. Горшки использовали для хранения свежего или сушеного табака.

"Ранее установили, что табак широко использовался по всей Америке до и после контакта с европейцами. Свидетельство о других растения, которые использовали в лечебных или религиозных целях, остаются в основном неизученными", - отметил исследователь Марио Циммерман.

Бархатцы смешивали с табаком, чтобы курение было более приятным. Такая практика сохраняется и по сегодняшний день. Установление точного содержания сосудов рисует более четкую картину того, как древние майя использовали растения в лекарственных целях.

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Сейчас исследовательская группа ведет переговоры с несколькими учреждениями Мексики о доступе к более древним контейнерам из региона, которые можно проанализировать на наличие растительных остатков.

В 2020 году ученые обнаружили самое большое и самое древнее из сооружений, построенных цивилизацией майя. Платформу прямоугольной формы нашли в мексиканском штате Табаско у границы с Гватемалой.

Ее построили между 1000 и 800 годом до нашей эры. Структуру создали из глины и земли. Ученые считают, что комплекс использовали для массовых ритуалов.

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