Обнаружили надгробие первопоселенца города на Донбассе

По словам краеведа и сотрудника научной библиотеки МГУ Елены Дайниченко плиту обнаружили несколько лет назад, но исследовали ее недостаточно Фото: facebook.com/arximisto/

В Мариуполе на "Старом кладбище" нашли самое старинное надгробие греков-первопоселенцев. Оно принадлежит Гавриилу Сахаджи и датируется 1834-м.

Находку обнаружил директор общественной организации "Архи-город" Андрей Марусов. Это 1,5-метровая каменная плита с надписью ΓΑΒΡΕΗΛ СΑΧΑΤΖΙ. К ее расшифровке присоединились ведущие специалисты по греческой филологии - директор Центра эллинистических исследований при Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко Андрей Савенко и заведующая кафедры греческой филологии и перевода Мариупольского государственного университета Юлия Жарикова, говорится на странице организации в Facebook.

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Датировка плиты основывается на исследовании переписей приазовских греков - "ревизских сказках". Там нашли имя Гавриила Кирилова Сахачи. Мужчина родился 1763-го и умер в 1834-м. Его потомки прослеживаются по метрическим книгам мариупольских церквей до конца XIX в. Имя несколько отличается от надгробной надписи потому что, вероятно, для приазовских греков язык материковой Греции не был родным.

В 1778-80 годах около 30 тыс. православных греков, грузин, армян и валахов были переселены из Крымского ханства в Приазовье по приказу российской императрицы Екатерины II. В Мариуполе поселились более 2 тыс. греков. Им была предоставлена ​​значительная автономия. В 2020 году Федерация греческих обществ Украины отмечает 240-ю годовщину этого события.

Императрица Екатерина II манифестом объявила об аннексии Крыма, полуострова Тамань и Кубани 19 апреля 1783-го. Вмешиваться во внутренние дела Крыма Российская империя смогла результате победоносной войны с Турцией 1768-1774 годов. Постоянные восстания против русского ставленника стали поводом к привлечению дополнительных российских войск на полуостров, которые под командованием Александра Суворова организовали насильственную депортацию христианского населения.