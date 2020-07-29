Обнаружили место битвы, после которой поляки захватили Галичину

Знайшли місце давньої битви. Фото: Sanok Historical Museum

Польские археологи во время проведения полевых работ на Белой горе у города Санок Подкарпатского воеводства обнаружили несколько сотен наконечников стрел.

Считают, что это является свидетельством нападения армии короля Казимира Великого в 1340 году на Галичину, сообщает Nauka w Polsce.

Летописи свидетельствуют, что в этих местах произошло вторжение в Галичину 20 тыс. войска Казимира III Великого. Полякам удалось захватить эту территорию в 1340 году. Однако ранее масштабные раскопки здесь не проводились, поэтому не было археологических свидетельств того вторжения.

"Мы пригласили к работе представителей Галицкой историко-исследовательской ассоциации. Результаты превзошли самые смелые наши ожидания. В течение нескольких сезонов в поселении и вокруг него мы обнаружили более 200 наконечников обычных стрел и стрел, которые использовались для стрельбы из арбалета", - сообщил руководитель проекта доктор Петр Котович из Исторического музея в Санок.

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Ранее считалось, что крепость в Санок заложила королева Бона, жена Сигизмунда I Старого в XVI веке. Новое исследование показало, что крепость датируется серединой XIV века. Тогда эту территорию захватил польский король Казимир Великий. Он решился на вторжение после гибели последнего короля Руси Болеслава-Юрия II.

"Кажется, что обнаруженные нами наконечники стрел и арбалетных выстрелов свидетельствуют о битве между русинами и поляками. Анализ рассеянности этих наконечников показывает, что большинство стрел было выпущено из одного места рядом с крепостью. Мы не нашли много точек для стрельбы", - сказал Котович.

Атака основных сил шла с юга. Археологи раскопали несколько поврежденных огнем крепостных сооружений.

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