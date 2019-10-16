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среда, 16 октября 2019 16:35

Новенькие авто и старые кареты: какой была Америка в конце XIX века
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Показали цветные фото Америки конца XIX - начала XX в.
Фото: foto-history.ru
Показали цветные фото Америки конца XIX - начала XX в.
Показали цветные фото Америки конца XIX - начала XX в.
Показали цветные фото Америки конца XIX - начала XX в.
Показали цветные фото Америки конца XIX - начала XX в.

Показали цветные фото Америки конца XIX - начала XX в.

На них можно увидеть, повседневность рядовых американцев. Как развлекались богатые и выживали бедные, каким было отношение к темнокожим, передает Foto-History.

Также можно увидеть технические изобретения того времени, в частности одни из первых массовых автомобилей. Их владельцы разъезжали улицам рядом с классическими каретами с лошадьми. Не менее впечатляет и мода того времени и городская архитектура.

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С 1865 по 1918-й в США прибыло 27,5 млн иммигрантов из разных стран. Западные европейцы селились в Нью-Йорке и на восточном побережье. Уроженцы Центральной и Восточной Европы, в том числе и украинцы из Галичины и Буковины, искали работу на шахтах и ​​фабриках западного побережья где получали значительно меньшие средства, чем американцы и не имели никакого социальной и медицинской защиты.

В 1892-м на острове в бухте реки Гудзон создали федеральную миграционную станцию. Она принимала мигрантов, прибывающих на кораблях. Первой полный медицинский и психиатрический осмотр прошла 17-летняя ирландка Энни Мур в 1892-м. Только за один год через станцию ​​прошло 400 тыс. людей.

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