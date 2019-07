Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото

В сети опубликовали фото острова Эллис в Нью-Йорка конца XIX в. Его называли воротами для мигрантов.

В 1892-м на острове в бухте реки Гудзон создали федеральную миграционную станцию. Она принимала мигрантов, прибывающих на кораблях. Первой полный медицинский и психиатрический осмотр прошла 17-летняя ирландка Энни Мур в 1892-м. Только за один год через станцию ​​прошло 400 тыс. людей, пишут Хроники прекрасной эпохи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу

В начале XX в. миграция приобрела такой размах, что станция перестала справляться со своими задачами. Люди ждали очереди несколько дней, а то и недели. 17 апреля 1907-го - в один день пароходами на остров прибыло 11,7 тыс. мигрантов, в том числе из Украины.

Показали гербы штатов США из книги The State Arms of the Union XIX в. Нарисовал их бостонский художник Генри Митчелл в 1876-м. Изображения имеют в своей основе символизм, связанный с тогдашними представлениями о конкретном штате и его роли в истории США.