Норвежский путешественник стал доктором украинского университета

Норвежский путешественник Тур Хейердал на "Кон-Тики". Фото: LiveInternet

Норвежский путешественник Тур Хейердал стал почетным доктором Киевского государственного университета 4 октября 1993 года. Звания почетных докторов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко за последние тридцать лет получил 51 выдающийся деятель науки, образования, культуры и политики из 21 страны мира.

Хейердал родился на юге Норвегии в семье владельца пивоварни и работницы антропологического музея. С детства интересовался зоологией. Поступил в университет Осло на естественно-географический факультет. Много странствовал. 27 августа 1947 на плоту Кон-Тики по Тихому океану Хейердал доказал, что на плотах подобные плавания могли происходить и три-четыре тысячи лет назад. Так люди из Латинской Америки мигрировали на острова Полинезии. К путешествия на плоту через Тихий океан его подтолкнули старинные летописи и рисунки с изображением плавсредств инков. В легендах говорилось, что между Южной Америкой и Полинезией могли быть контакты. Чтобы это доказать, в конце 1946 Хейердал с помощниками взяли девять 15-метровых стволов бальсового дерева, скрепили пеньковыми веревками и устелили бамбуком. Плот назвали "Кон-Тики" - по имени легендарного полинезийского героя. Он возглавлял племя, приплыло на острова с востока. Плыли три месяца и 10 дней, преодолели почти 7 тыс. км.

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По возвращении на родину Хейердал описывает путешествие в книге. Ее переводят 66 языках. Тираж превышает 50 млн экземпляров. Документальный фильм "Кон-Тики-2" в 1951 получает премию "Оскар". 1961 на Х конгрессе по археологии признали, что Юго-Восточная Азия и Южная Америка были родиной народов, живших на островах Тихого океана.

14 декабря 1911 человек впервые покорил Южный полюс. Экспедиция норвежца Руаля Амундсена на ездовых собаках достиг точки, где, по расчетам, должен был лежать полюс. Через 35 дней той же точки пешком достигла экспедиция Роберта Скотта.