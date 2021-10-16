Нобелевскую премию по медицине ошибочно дали другому

Американский ученый Альберт Шац открыл антибиотик стрептомицин в лабаратории под руководством доктора Ваксман. Фото: https://www.albertschatzphd.com

Американский ученый Альберт Шац 19 октября 1943-го открыл антибиотик стрептомицин. Он оказался высокоэффективным в отношении возбудителя туберкулеза.

Он окончил Университет Рутгерса в 1942-м и начал работать ассистентом в аспирантуре под руководством доктора Ваксмана, который руководил кафедрой микробиологии почвы. Ваксман заведовал исследовательской программой по поиску лекарств, производимых микроорганизмами в почве.

1943 года 23-летний Шац предложил заняться поиском антибиотика, эффективного против туберкулеза. В течение трех месяцев он идентифицировал два родственных штаммы бактерий, которые останавливали рост туберкулезной палочки. Один штамм был взят с мазка из горла здоровой курицы, другой - из навоза. Он назвал антибиотик "стрептомицин".

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Тесты на токсичность, испытания на животных и на людях были проведены компаниями в Великобритании и США. Они доказали эффективность стрептомицина против туберкулеза, бубонной чумы, холеры, брюшного тифа и других устойчивых к пенициллину заболеваний.

В 1949-м доктору Ваксману удалось наладить массовое производство этого препарата. В 1952-м Ваксман получил Нобелевскую премию "за открытие стрептомицина, первого антибиотика, эффективного против туберкулеза". Шац подал на доктора в суд. Судебный иск предоставил Шатцу 3% роялти $120 тыс.с премии и юридическое признание соавтором. Медицинский журнал The Lancet отметил это как "значительную ошибку, поскольку не признали взноса Шаца".

Стрептомицин спас миллионы жизней и привел к закрытию бесчисленного количества противотуберкулезных санаториев во всем мире.

Английский микробиолог Александр Флеминг 15 сентября 1928-го выделил первый в мире антибиотик - пенициллин. Открытие пенициллина уменьшило процент смертности от бактериальной пневмонии у солдат с 18% до 1%. Пенициллин также лечил дифтерию, гангрену, пневмонию, сифилис и туберкулез. Сейчас пенициллин назначают пациентам с бактериальными инфекциями: пневмонией, острым фарингитом, менингитом, сифилисом и гонореей. Пенициллин убивает бактерию и препятствует ее дальнейшему развитию и размножению.