Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру

В Бабьем Яру ведется работа по создании Мемориального музея памяти жертв трагедии. Фото: memory.gov.ua

Правительственная проверка будет искать основания, чтобы отказать сдавать в аренду частному российскому проекту здание бывшей конторы Лукьяновского еврейского кладбища в Бабьем Яру. Об этом Gazeta.ua рассказал историк Виталий Нахманович.

"Поручение провести проверку содержится в протоколе заседания оргкомитета по вопросам развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Это намерение придумать как не передавать в аренду здание в Бабьем Яру, если переводить на бюрократический язык. Вопрос передачи в аренду бывшей конторы Лукьяновского еврейского кладбища российскому проекту стоит уже почти полгода. Разумеется, им легче воспользоваться ею, чем строить что-то новое. Все это время происходило давление со стороны Ермака (Андрей Ермак - руководитель Офиса президента. - Gazeta.ua) на правительство для того, чтобы положительно решили этот вопрос. Поскольку законно не получилось, то взялись за устранение препятствий", - считает Виталий Нахманович.

Претендуют на аренду представители Благотворительного фонда "Мемориал Холокоста" Бабий Яр", который финансируют российские олигархи. Оценить возможности аренды должны министерства культуры, юстиции и финансов при участии Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

"На последнем заседании оргкомитета россияне давили, чтобы решение было принято в их пользу. Наши чиновники не соглашались. Потому что сегодня Ермак есть, но не он там ставит подпись. Завтра его не будет и кто-то будет вынужден отвечать. Потому что это памятник истории национального значения, передан в пользование заповедника для создания государственного музея. И он вдруг отдается в пользование частной структуре. Поэтому со стороны правительства оказывается определенное сопротивление. Очевидно, хотят если брать ответственность, то всем вместе. Если отказывать, то так же дружно", - рассуждает историк.

Здание еврейского кладбища построили по проекту архитектора Владимира Николаева в 1892-м. У него начиналась центральная аллея кладбища. Во время немецкой оккупации в доме находилась казарма команды 1005, которая занималась сожжением трупов в августе-сентябре 1943 года. В советское время кладбище закрыли и в здании устроили общежитие для хоккейной команды "Сокол". В 2010-х дом перешел в Киевский городской совет профсоюзов. Новый владелец по договору ипотеки передал сооружение частной фирме, тем самым превысив свои полномочия.

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2016-го суд вернул здание государству и Кабмин отдал Национальному историко-мемориальном заповеднику "Бабий Яр" для создания Мемориального музея памяти жертв трагедии. На реставрацию выделили 30 млн грн.

"Средств хватило, чтобы его только законсервировать. В 2020 из-за эпидемии заповеднику прекратили выделять финансирование на ремонт здания конторы. На этот год запланировали, но еще не перечислили. Поэтому там ничего не происходит и скорее всего к годовщине в сентябре, ничего не будет. Сооружение стоит в законсервированном состоянии. В заповеднике поставили в. о. руководителя - человека Ермака, которая работала в его юридической компании", - добавляет Виталий Нахманович.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Фонду государственного имущества Украины отдать в аренду частному российскому проекту здание бывшей конторы Лукьяновского еврейского кладбища в Бабьем Яру. "Юридический адрес российского частного проекта "Мемориал Холокоста "Бабий Яр", которому правительство собирается отдать в аренду здание бывшей конторы еврейского кладбища, ожидаемо совпадает с юридическим адресом Альфа-банка в Украине с точностью до номеров комнат на девятом этаже бизнес-центра "Торонто", - написал в Facebook сопрезидент Ваада Украины Иосиф Зисельс.