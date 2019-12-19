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четверг, 19 декабря 2019 12:02

Николай Лукаш ввел новые слова в украинский язык

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19 декабря 1919 родился украинский переводчик Николай Лукаш.

Он переводил на украинский язык классические произведения мировой литературы "Фауст" Иоганна Вольфганга Гете, "Госпожа Бовари" Гюстава Флобера, "Собака на сене" Лопе де Веги, "Декамерон" Джованни Боккаччо, поэзии Роберта Бернса, Поля Верлена. Лукаш переводил с 18 языков, пишет Институт языкознания имени Потебни в Facebook.

Автор: "Захід.нет"
  100 лет назад родился Николай Лукаш
100 лет назад родился Николай Лукаш

Николай Лукаш обогатил литературный язык новыми словами и фразеологизмами.

"Нам надо грести лопатой языковые сокровища, приобретенные нашими предшественниками, пускать их в оборот, переводить из пассива в актив", - говорил он.

Лукаш составил картотеку лексико-фразеологических материалов для будущего словаря украинского языка. Собирал материалы к фразеологическому и синонимическому словарей, словарю украинских фамилий, словарю эвфемизмов. После его смерти собранные материалы были утеряны.

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"Николай Лукаш глубоко осознавал роль и место украинского языка в общеславянском и мировом контексте, чувствовал его огромный потенциал и был убежден, что у него большое будущее. Именно украинский язык стал центром притяжения всех его переводов, конечной целью которых было доказать, что им можно передать абсолютно все: тонкие особенности любого стиля, манеры, эпохи. В условиях, когда украинский язык официально причисляли к бесперспективным, ограничивали "домашним употреблением", Лукаш пытался доказать, что он - самодостаточный, в нем есть необходимые резервы и потенциал, как в любом другом национальном языке", - писала исследовательница наследия Лукаша Валентина Савчин.

Автор: Facebook
  Слова, которыми пользовался Лукаш в переводах
Слова, которыми пользовался Лукаш в переводах

13 ноября 1965 в Одессе арестовали лексикографа Святослава Караванского. Он выступил с письменным протестом против национальной политики в Украине.

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Дата
19
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