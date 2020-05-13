Нидерланды захватили за пять дней

Захват Голландии продолжался пять дней. Фото - https://unsplash.com

Голландия капитулировала перед вермахтом 14 мая 1940-го. Подписанное полная капитуляция, королева Нидерландов Вильгельмина эвакуирована в Великобританию.

Германия, окупировав Польшу, сразу же опрокинула значительные военные силы на Запад. Франция, как и Англия, выбрала оборонительную тактику. В апреле 1940-го немецкие войска начали наступление на Данию, затем на Норвегию. Страны капитулировали. Против Бельгии и Нидерландов немецкое командование направило 29 дивизий, 3 танковые. Им была поставлена ​​задача захватить столицу Нидерландов Гаагу и центр путей сообщения Роттердам и тем самым парализовать сопротивление голландской армии.

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Захват Голландии должен был стать этапом на пути к войне с Францией. 9 мая специальные группы начали захватывать мосты, авиация бомбила Роттердам, немецкие танки вышли на южный берег реки Маас. Не дождавшись помощи от англо-французских войск главнокомандующий голландской армией Винкельман на пятый день войны принял решение капитулировать. Немцы подвергли бомбардировке Роттердам, чтобы показать населению, что его ждет в случае сопротивления. Вторжение немецких войск в Бельгию также привело к капитуляции.

На май 1940-го западный фронт протянулся на 800 км - от побережья Северного моря до швейцарской границы.

22 июня 1940 Франция подписала акт о прекращении военных действий против Германии на условиях, продиктованных нацистами