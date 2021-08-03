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вторник, 03 августа 2021 16:44

Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
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Специалисты и волонтеры продолжают раскопки старинной крепости Тягинь
Фото: nas.gov.ua
Специалисты и волонтеры продолжают раскопки старинной крепости Тягинь
Специалисты и волонтеры продолжают раскопки старинной крепости Тягинь
Специалисты и волонтеры продолжают раскопки старинной крепости Тягинь
Специалисты и волонтеры продолжают раскопки старинной крепости Тягинь

Возле села Тягинка Бериславского района Херсонской области археологи обнаружили доказательства, опровергающие цивилизационную роль российской императрицы Екатерины II и ее фаворита Григория Потемкина в развитии юга Украины. Нашли артефакты на месте крепости времен Великого княжества Литовского - XIV-XV вв.

"Вместе с керамикой и монетами разных стран есть открытия, которые превзошли все ожидания. Нашли геральдический знак XV в. старинного литовского княжеского рода Нарибутовичей из близкого окружения Великого князя Витовта. Вероятно, приезжали сюда не только по делам, а жили в собственном имении. Среди отделки были и такие княжеские знаки. Еще нашли булаву, невиданную ранее среди находок на юге Украины. Эти и найденные во время предыдущих раскопок вещи свидетельствуют о давней связи территории с европейской культурой. Полноценная интеграция в европейское пространство происходила уже в те времена, что опровергает мифы о цивилизационной роли Российской империи, Екатерины II и Григория Потемкина на юге Украины. Ни одного артефакта российской культуры за все время раскопок здесь не нашли", - рассказывает представитель общественной организации "Культурный центр Украина-Литва" Наталья Бимбирайте.

Раскопки ведут специалисты Южной Средневековой экспедиции Института археологии НАН Украины и волонтеры из Украины и Литвы. Руководит экспедицией старший научный сотрудник Института археологии профессор Светлана Беляева.

"Экспедиция концентрируется на городище и крепости Тягинь - памятнике археологии национального значения. Здесь исследования проходят уже шестой сезон. Крепость стояла на границе Великого княжества Литовского с владениями татар. Общественная организация помогает находить ресурсы, наладить процесс, искать волонтеров-энтузиастов. Государство такие вещи не финансирует. Зато помогает консульство Литвы во Львове", - рассказывает представитель организации.

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В течение пяти сезонов раскопок удалось найти много древних артефактов.

"Открываем неизвестную ранее часть истории юга Украины. В начале исследований нашли керамический водопровод. Далее находили дорогую керамику, арбалетные болты, литовские, польские, татарские, генуэзские монеты и предметы. В 2018 году экспедиция стала самой мощной из всех, потому что тогда получили грант от министерства иностранных дел Литвы. Организовали даже подводные исследования и нашли в районе крепости старинную пристань. Пришли к выводу, что это был форт с таможней, где велась международная торговля между Западом и Востоком", - продолжает.

В прошлом году откопали угловую башню крепости. Сохранилась часть ее аутентичной стены 1,5 - 1,75 м. Архитекторы вычислили, что башня могла достигать 9 м. Внутри было несколько ярусов. Нашли остатки деревянных досок, на которых сохранились фрагменты бомбарды - первого артиллерийского орудия, предшественницы пушек.

Участие в экспедициях могут принять все желающие.

"Ждем людей, которые любят историю и Украину. Готовы пожертвовать временем и приехать. География расширилась, приезжают и помогают не только из Херсона, но и из многих других городов. Проживаем в палаточном городке, сами готовим пищу и работаем. Планируем экспедицию на следующий год. Если заинтересует, можно написать в Facebook центра. В этом году 7 августа будем представлять все находки", - говорит Наталья Бимбирайте.

Украинский институт национальной памяти представил краеведческий проект под названием "Украинский Юг". Он ставит целью разрушение российских имперских мифов об истории Северного Причерноморья. На сегодняшний день доступно пять лекций.

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