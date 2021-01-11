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Представили проект, который развенчивает российские мифы о юге Украины

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Представили проект, который развенчивает российские мифы о юге Украины
Первая серия "Украинский Юга" посвящена Белгород-Днестровскому Фото: tripmydream.ua

Украинский институт национальной памяти представил краеведческий проект под названием "Украинский Юг". Он ставит целью разрушение российских имперских мифов об истории Северного Причерноморья.

"Дикое поле", "безлюдные степи", "татарская орда" и потом вдруг - "Новороссия". Российская имперская и впоследствии советская историография ложью и мифологизацией прибрала к своим рукам историю Южной Украины. Этой серией краеведческих роликов мы хотим опровергнуть много мифов, которые образовывали лживый метанаратив российской истории, и рассказать, что на территории Северного Причерноморья долгое время проживали бок о бок с украинцами другие народы, пока сюда не пришла российская имперская колонизация", - отметил начальник Южного межрегионального отдела УИНП Сергей Гуцалюк.

Всего планируют выпустить 5 видеолекций. В 1-й рассказывают об истории Аккермана - сейчас Белгород-Днестровский.

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Ролик разработала студия ONYKO Films. Консультировали историки Владимир Полторак, Андрей Красножон, археолог Олег Савельев и директор КП "Фортеця" Александр Морозов.

Ранее Украинский институт национальной памяти снимал видео о российской колонизации на юге Украины. Просветительская кампания получила хэштег #ПівденьБезМіфів.

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