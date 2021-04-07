Несовершеннолетних позволили расстреливать

Беспризорность была значительно распространенной в СССР межвоенного и послевоенного периодов Фото: rg.ru

7 апреля 1935 года правительство СССР приняло постановление о мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних. Оно позволяло привлекать детей к уголовной ответственности, в частности расстреливать.

"Несовершеннолетних, начиная с 12-летнего возраста, уличенных в совершении краж, в причинении насилия, телесных повреждений, увечий, в убийстве или в попытках убийства, привлекать к уголовному суду с применением всех мер уголовного наказания", - говорилось в постановлении.

Взрослым, уличенным в подстрекательстве или привлечении несовершеннолетних к участию в преступлениях, спекуляциях, проституции или нищенствовании грозило тюремное заключение сроком не менее 5 лет.

Постановление имело целью больше запугивание взрослых организаторов преступлений и предупреждение хулиганства среди детей. В те времена в стране царила беспризорность, а взрослые пользовались безнаказанностью несовершеннолетних и втягивали их в преступления.

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Сначала все "меры уголовного наказания" в отношении несовершеннолетних предусматривали от 5 до 10 лет лишения свободы. Однако, циркуляром от 20 апреля 1945 года прокуратура СССР и Верховный суд отменили статью 22 Уголовного кодекса, которая до этого запрещала применять расстрел к лицам, не достигшим 18 лет. В циркуляре было указано, что расстрел мог иметь место только в исключительных случаях.

По утверждению историков, из всех арестованных за преступления несовершеннолетних, в те времена к смертной казни приговорили только одного. 11 ноября 1940 года расстреляли 17-летнего Владимира Винничевского. В течение 2 лет он совершил 18 нападений на детей, 8 из которых завершились убийствами. На суде юноша просил помилования и хотел стать танкистом на советско-финской войне, однако, ему отказали.

Закон о смертной казни за побег через границу приняли в СССР 9 июня 1935 года. Наказание предусматривалось и для родственников беглецов, которых объявляли преступниками. Так власть пыталась предотвратить случаи массовой эмиграции населения во "враждебные страны" и даже мысли о ней. Любые попытки тайно перейти границу приравняли к "измене Родине". жидали, что емиграцию мог спровоцировать новый голод, однако во время Голодомора люди бежали не за границу, а отправлялись в большие города или хлебные районы - туда, где была еда. Тогда даже внутреннее передвижение трудно давалось селянам, не имевшим паспортов. Соответственно, законом запугивали преимущественно жителей городов. Бежать из страны удавалось немногим и только с помощью контрабандистов. Те переправляли людей в Германию за плату, а оттуда эмигранты могли отправиться в Америку. Но количество как успешных, так и неудачных попыток сокрыто тайной.