Необычный налог заставил людей перестраивать жилье

Не желая платить налог, англичане закладывали окна или строили дома без них Иллюстрация: artuk.org

Налог на окна ввели в Англии 31 декабря 1695 года. За средства полученные от него и других налогов государственные деятели финансировали многочисленные военные кампании.

С 1688 до 1697 года продолжалась англо-французская война за Пфальцское наследство. Она стала одной из многих в серии Коалиционных войн - колониальных конфликтов за господство на морях, которые продолжались до окончательного поражения императора французов Наполеона Бонапарта и Венского конгресса 1815 года.

Идею ввести налог на окна позаимствовали у Нидерландов. За каждый дом англичане должны были платить 2 шиллинга в год и дополнительно 4 шиллинга, если в нем было более 10 окон, или же 8 шиллингов, если больше 20. С годами суммы менялись.

Перед тем англичане уже были обременены налогом на дымоходы. Чтобы не платить возводили стены, которые маскировали дымовые трубы или разбирали их. Впрочем, в отличие от "дымоходного", налог на окна не вызвал большой волны возмущения или любых протестов. Но все же и его старались не платить. Закладывали оконные проемы кирпичом или деревом, в городах строили даже кварталы где окон не было ни в одном из домов. Помещения окутала темнота, а застоявшийся воздух вызывал многочисленные болезни. В итоге расходы на медицину оказались более крупными, чем доход от налога.

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Аналогичный налог Англия ввела и для своих колоний в Америке. Колонисты протестовали и сопротивлялись. Начали строить узкие удлиненные дома с окнами, выходящими в замкнутый внутренний дворик. Колониальные власти делали вид, что такого явления не существует.

В те же времена в Англии введут налоги на любую собственность и даже на обычный бокал пива.

Ранее лорд-протектор Англии, Шотландии и Ирландии Оливер Кромвель ввел ограничительный налог для своих политических оппонентов. Налог взимал 10 процентов дохода с роялистских хозяйств. Эти средства помогали не только наполнить казну, но и постоянно контролировать оппонентов. А в 1784 году Британский парламент попытался взимать налог за следование модным тенденциям. Мужские шляпы облагались в зависимости от их стоимости. Простая шляпа, которая стоила четыре шиллинга, облагался в размере трех пени. За цилиндры стоимостью в 12 шиллингов платили два шиллинга.