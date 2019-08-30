Нелегальная организация националистов провела съезд

УВО провела съезд в Праге. Фото: "Историческая правда"

Первый съезд нелегальной Украинской военной организации состоялся в Праге 30 августа 1920-го.

Он прошел под руководством полковника Евгения Коновальца. На съезде приняли постановления и задания для УВО, которые были направлены для устранения разницы между приднепрянцами и галичанами и утверждение идеи соборности всех земель Украины.

Ответственным за финансирование УВО назначили Степана Федака. Он был тестем Коновальца.

В УВО сформировали организационно-кадровый, разводной, боевой и пропагандивно-политический отделы. В основном УВО действовала в Галиции. Ее разделили на 13 военных округов. Центр УВО был во Львове.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы отклонили ультиматум Германии

Организация приводила контакты с военными, регистрировала их. Членов УВО готовили к военным выступлениям против оккупантов.

Вне украинских земель УВО действовала в Бразилии, Канаде, Литве, США, Чехословакии.

III Чрезвычайный Большой сбор ОУН состоялся 21 августа 1943 года. Поскольку проводник организации Степан Бандера находился в немецком концлагере, председателем избрали Романа Шухевича. На съезде утвердили план по организации повстанческих вооруженных формирований. Важнейшей задачей объявили борьбу против "двух оккупантов-империалистов" - СССР и III Рейха.