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среда, 20 ноября 2019 16:00

Некоторые плохие черты украинцев возникли из Голодомора - историк рассказал, как трагедия 30-х влияет на нас сейчас

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Некоторые плохие черты украинцев возникли из Голодомора - историк рассказал, как трагедия 30-х влияет на нас сейчас
Историк Андрей Козицкий считает, что негативные ментальные характеристики украинцев возникли, как следствие Голодомора. Фото: Тарас Подолян

Голодомор, который украинцы пережили в 1932-1933 годах, будет иметь влияние еще на несколько поколений людей.

Так считает историк Андрей Козицкий.

"Может только показаться, что Голодомор не влияет на тех людей, которые живут сейчас, но то, что осталось в генах, повлияет еще на несколько поколений людей. Многие приписывают украинцам не слишком хорошие черты характера. Они появились именно в 1932 -1933 годах. Чтобы их исправить и иметь лучшую жизнь в будущем, люди должны начать объективно смотреть на прошлое, признавать свои недостатки и ошибки", - сказал он корреспонденту Gazeta.ua во время заседания Наблюдательного Совета по строительству второй очереди Национального музея "мемориал жертв Голодомора", которое состоялось 18 ноября в Митрополичьих палатах Национального заповедника "София Киевская".

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Андрей Козицкий считает, что методы современной России и советской власти подобны.

"Во времена Голодомора советская власть пыталась расслоить украинское село и натравить одну часть украинцев на другую. Бедных людей убеждали, что все их проблемы из-за богатого соседа. Советская власть пыталась уничтожить основы нравственности и религии, которые являются внутренним стержнем для человека при принятии важных экзистенциальных решений. Сейчас РФ в борьбе против Украины используют такие же методы. Пытается поссорить украинцев между собой. Сделать так, чтобы одна часть завидовала другим. Если мы будем понимать последствия своего исторического прошлого, то сегодня будем более осторожными и не допустим повторения такой трагической истории", - сказал историк.

Память жертв Голодомора почтят 23 ноября. В этот день пройдут траурные мероприятия у мемориальных знаков и мест массовых захоронений. В 16:00 люди зажгут свечи на подоконниках - в память о трагедии.

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