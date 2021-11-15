Небоскребы и мужчины в костюмах - как выглядел Нью-Йорк 92 года назад

Фото: Fortepan

Gazeta.ua собрала старинные фото города Нью-Йорка в США.

На фотографии попали центральные улицы Бродвей и Уолл-стрит.

Уже в XIX веке. Нью-Йорк стал денежной столицей США. Сюда съезжались мигранты со всего мира и других штатов. Земля в городе была дорогой, и архитекторы начали строить в высоту. Появились небоскребы.

В 1920-е годы город живо развивался. Тогда здесь работала четверть всех крупнейших компаний США. Нью-Йоркская биржа опередила лондонскую.

Во время сухого закона в Нью-Йорке повсюду открывались подпольные бары и джазовые клубы. Незаконный бизнес контролировала мафия. В городе ставят бродвейские мюзиклы, становящиеся знаменитыми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ак выглядело Атлантик-Сити 100 лет назад - ретро фотографии

В 1929 году произошел биржевой крах, начинается Великая депрессия. Развитие города замедляется.

9 июня 1786 г. в Нью-Йорке впервые в США начали продавать мороженое. Схожые десерты существовали издавна. Замороженное молоко мелко строгали и перемешивали со свежими ягодами. Позже начали замораживать сыр, сливки и добавлять изюм или абрикосы.