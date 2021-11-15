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вторник, 16 ноября 2021 00:46

Небоскребы и мужчины в костюмах - как выглядел Нью-Йорк 92 года назад
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Gazeta.ua собрала старинные фото города Нью-Йорка в США
Фото: Fortepan
На фотографии попали центральные улицы Бродвей и Уолл-стрит
В 1920-е годы город живо развивался
Тогда здесь работала четверть всех крупнейших компаний США. Нью-Йоркская биржа опередила лондонскую

Gazeta.ua собрала старинные фото города Нью-Йорка в США.

На фотографии попали центральные улицы Бродвей и Уолл-стрит.

Уже в XIX веке. Нью-Йорк стал денежной столицей США. Сюда съезжались мигранты со всего мира и других штатов. Земля в городе была дорогой, и архитекторы начали строить в высоту. Появились небоскребы.

В 1920-е годы город живо развивался. Тогда здесь работала четверть всех крупнейших компаний США. Нью-Йоркская биржа опередила лондонскую.

Во время сухого закона в Нью-Йорке повсюду открывались подпольные бары и джазовые клубы. Незаконный бизнес контролировала мафия. В городе ставят бродвейские мюзиклы, становящиеся знаменитыми.

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В 1929 году произошел биржевой крах, начинается Великая депрессия. Развитие города замедляется.

9 июня 1786 г. в Нью-Йорке впервые в США начали продавать мороженое. Схожые десерты существовали издавна. Замороженное молоко мелко строгали и перемешивали со свежими ягодами. Позже начали замораживать сыр, сливки и добавлять изюм или абрикосы.

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