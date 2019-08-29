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Назревает скандал: в Харькове откроют памятную доску председателю КГБ

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Назревает скандал: в Харькове откроют памятную доску председателю КГБ
Юрий Шрамко возглавлял Киевское управление КГБ с 1987 - 1991 Фото: times.kharkiv.ua

Исполком Харьковского городского совета принял решение об увековечении памяти бывшего начальника Управления КГБ УССР Харьковской области Юрия Шрамко.

Мужчина возглавлял управление с 1980 - 1987. После стал начальником столичного управления КГБ. Связанный со многими позорными действиями.

Мемориальную доску этому деятелю откроют на доме №8 по ул. Свободы в центре Харькова, где проживал мужчина, сообщает Харьков Times.

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Решение прямо противоречит Закону Украины "Об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов в Украине и запрета пропаганды их символики". К ней относят и памятные знаки посвященные сотрудникам советских органов безопасности.

Мужчина активно работал, когда в Украине были репрессированы Василий Стус, Вячеслав Чорновил, Иван Дзюба и многие другие украинские деятели. Под его начальством 1981-го в Харькове арестовали и приговорили к 7 годам лагерей правозащитника Генриха Алтуняна, врача Анатолия Корягина, историка Евгения Анцупова. По его присмотром 1983-го в село Безлюдовка в Харьковской области сослали поэта Степана Сапеляка, который до этого отбыл 8 лет ссылки.

При Шрамко в Харькове прошло несколько позорных "еврейских процессов" - судов над евреями Александром Парицким, Юрием Тарнапольским и Евгением Айзенбергом. Другим препятствовал в возможности поступить в вузы и получить достойную работу.

За эти дела в 2010-м награжден званием почетного гражданина Харькова, а в 2012-м - Харьковской области.

В Киеве появится отдельный архив документов советских спецслужб ЧК, НКВД и КГБ. Он разместится в одном из помещений Национального банка по улице Пуховская, 7. В архив перевезут документы 1917-1991 годов. Сейчас они хранятся в судах и ведомственных структурах.

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