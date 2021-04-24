Нашли золотые украшения в виде кошачьих лап

В Китае раскопали уникальные украшения. Фото: people.com.cn

На раскопках в комплексе захоронений Бейбайе уезда Юаньцюй города Юнчэн провинции Шаньси на севере Китая археологи обнаружили пять золотых украшений в форме кошачьей лапы.

Начальник археологической группы Ян Цзиюня рассказал, что украшения обнаружили в гробнице №1. Они были частью аксессуаров, которые носил их владелец, сообщает "Жэньминь жибао".

Всего в некрополе раскопали девять гробниц и более 500 реликвий. Обнаружили изделия из бронзы, камня, керамики, нефрита, кости и других материалов. Нашли большое количество оружия.

В гробнице №1 обнаружили фруктовое вино, а в гробнице №4 медные коробки для хранения косметических средств.

Важнейшими находками при раскопках в селе Бейбайе называют 50 медных изделий с надписями.

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Владельцами этих гробниц была верхушка аристократии династии Чжоу в 1046-256 лет до н. е.

Археологи нашли бронзовый артефакт у древних руин поселения Саньсиндуй в провинции Сычуань в центральном Китае. Статуя имеет квадратное тело с круглой пастью.