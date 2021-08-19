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четверг, 19 августа 2021 15:07

Нашли золотую монету с изображением места распятия Иисуса Христа

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На месте строительства жилого квартала в израильском городе Рамат-ха-Шарон археологи нашли золотую монету императора Ираклия.

Монету отчеканили в 638-м или 639 году. На аверсе изображен византийский император Ираклий с сыновьями, а на реверсе - Голгофа, где был распят Иисус Христос, сообщает The Times of Israel.

Нечеткая надпись нацарапана на греческом, возможно, на арабском языке. Исследователи убеждены, что это имя ее владельца.

Автор: Amir Gorzalczany/Israel Antiquities Authority
  Золотые монеты императора Ираклия археологи находят не впервые
Золотые монеты императора Ираклия археологи находят не впервые

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"Монета содержит увлекательные данные об упадке византийского правления в стране и о современных исторических событиях, таких как вторжение персов и появление ислама. Она дает информацию о христианской и языческой символике и местном населении", - отметил археолог Роберт Коол.

Во время раскопок также обнаружили цепь для удержания лампы, винный пресс, мозаичный пол, каменные ступы и жернова, сделанные из базальта с Голанских высот и Галилеи. По словам исследователей, все это является свидетельством того, что около 1,5 тыс. лет назад в пригороде Тель-Авива велась оживленная общественная и промышленная деятельность.

В 2012 году группа итальянских археологов из Миланского университета обнаружила при раскопках в районе Эль-Бухейра на севере Египта в западной части дельты Нила две хорошо сохранившиеся византийские золотые монеты.

Одна была почти идентична новой находке. Изображала византийского императора Ираклия I (610-641 гг) с сыновьями Константином III и Ираклием II. На другой стороне был изображен большой крест.

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Дата
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