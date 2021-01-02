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воскресенье, 03 января 2021 01:13

Нашли захоронение воинов дивизии "Галичина"

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Нашли захоронение воинов дивизии &quot;Галичина&quot;
На Львовщине обнаружили воинское захоронение. Фото: "Золочив.нет"

Возле села Червоное в Золочевском районе Львовской области нашли тела воинов времен Второй мировой войны.

Обнаружили не менее 5 человеческих останков, сообщил "Золочив.нет" руководитель поисковой группы Общества поиска жертв войны "Память" в Золочевском районе Игорь Кузьма.

Идентификатор свидетельствует, что погибшие из дивизии "Галичина".

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Больше информации предоставят после эксгумации и исследования.

На Лычаковском кладбище во Львове перезахоронили 428 жертв политических репрессий. Они были узниками пересыльной тюрьмы № 25, сообщает пресс служба Львовской ОГА.

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