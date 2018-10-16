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вторник, 16 октября 2018 11:35

Нашли захоронение 10-летнего вампира

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Нашли захоронение 10-летнего вампира
Люди боялись, что ребенок встанет из могилы. Фото: phys.org

Археологи нашли в Италии захоронение 10-летнего ребенка с камнем во рту.

Ученые предполагают, что ребенок болел малярией и его считали вампиром. И камень в рот ему вставили, чтобы не мог восстать из мертвых и заразить других, сообщает Phys.org.

Захоронение датируется серединой V в. н.э. На кладбище хоронили детей и младенцев, умерших от малярии. Кладбище расположено на территории заброшенной римской виллы, которая была построена в I в. н.э.

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В могилах исследователи находили перья воронов, котлы с пеплом и останки щенков, которых, вероятно, приносили в жертву. В могиле 3-летней девочки нашли камни, которые были положены на ее руки и ноги. Ученые предполагают, что все эти предметы были частью ритуалов, призванных сдержать мертвых.

10-летний ребенок стал первым, во рту которого нашли камень. Ученые изучили останки и пришли к выводу, что камень был помещен туда уже после смерти.

Гробницу II в. до н.э. обнаружили неподалеку от Неаполя в Италии. Здесь был похоронен вельможа. В могиле хорошо сохранился портрет юноши в полный рост. Он держит чашу с вином и вазу.

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