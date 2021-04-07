Нашли высеченную на камне древнюю карту части Европы

Мелкий вождь мог использовать карту для обозначения своих владений Фото: bbc.com

Древняя каменная плита Saint-Bélec может быть древнейшей трехмерной картой местности в Европе. К такому выводу пришли ученые, которые исследовали артефакт.

Плиту размерами 2х1,5 м обнаружил еще в 1900 году археолог Поль дю Шателье. Он поднял ее из древнего могильника Финистер, что в западной Бретани, Франция. Археолог спрятал находку в собственном доме - замке Кернуз, и забыл про нее. Повторное открытие сделали в 2014-м в подвале замка. Плиту датировали между 1900 и 1650 годами до н.э. - ранним бронзовым веком, сообщает BBC.

Ученые убеждены, что нанесенные на камень узоры являются картой района Финистер. Отмечают, что отступления представляют собой 3D изображения долины реки Одет, а линии - речную сеть района. Геоисследование местности показало 80% совпадений с древней картой.

"Это, пожалуй, самая древняя карта территории, которую удалось идентифицировать. Во всем мире есть несколько таких карт, вырезанных на камне. Как правило, это только интерпретации. Но это первый раз, когда на карте изображена область в определенном масштабе", - отметил ученый Клемент Николас.

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Исследователи предполагают, что с ее помощью мелкий вождь пытался продемонстрировать право собственности на территорию. Также отметили, что часто недооценивают географические знания древних людей, но эта находка подтверждает их высокое развитие.

В 2020 году ученые расшифровали рисунок на вулканическом камне, найденном неподалеку мексиканского города Колима. Он оказался древней картой земель Мезоамерики. Базальт, который сейчас находится в частной собственности, появился в местности тысячи лет назад. Тогда произошло извержение вулкана Фуэго-де-Колима. Около 2 тыс. лет назад он привлек внимание местных жителей, которые и вырезали карту. Специалисты отмечали, что карта содержала топографические, географические и даже популяционные маркеры. При изготовлении древние люди использовали 3 метода гравировки. Полированные фрагменты символизировали ландшафт, круговые полости - населенные пункты, а длинные линии - водные артерии. К выводам пришли, сравнив находку с другими подобными петроглифами региона.