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понедельник, 01 марта 2021 14:04

Нашли уникальное копье, которому 3 тыс. лет

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Археолог-любитель обнаружил хорошо сохранившееся острое копье бронзового века на острове Джерси, Великобритания.

Предмет изготовили между 1207 и 1004 годами до н.э. из метала и клена. По словам археолога Ольги Финч, находка по-настоящему уникальна. Это наиболее уцелевшее острие из когда-либо найденных в Великобритании, информирует BBC.

Предполагают, что предмет использовали в ритуальных целях или же оставили как подношение, ведь рядом с ним не нашли никаких других артефактов.

Находку демонстрируют в Музее и художественной галереи Джерси.

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Автор: jerseyheritage.org
  Копье изготовили во времена бронзового века. Возможно его использовали в ритуальных целях
Копье изготовили во времена бронзового века. Возможно его использовали в ритуальных целях

Недавно археологи обнаружили древний хрустальный кинжал во время раскопок мегалитической гробницы Монтелирио, недалеко от Севильи в Испании. Его возраст оценили в не менее 5 тыс. лет.

Длина артефакта составляет 22 см. Его острие изготовлено из горного хрусталя, а рукоять из резной кости. По словам ученых, кинжал является наиболее технически сложным из всех артефактов, найденных в комплексах времен древней Иберии.

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