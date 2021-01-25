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понедельник, 25 января 2021 13:11

Нашли хрустальный кинжал, которому 5 тыс. лет

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Археологи обнаружили древний хрустальный кинжал во время раскопок мегалитической гробницы Монтелирио, недалеко от Севильи в Испании. Его возраст оценили в не менее 5 тыс. лет.

Длина артефакта составляет 22 см. Его острие изготовлено из горного хрусталя, а рукоять из резной кости. Также в том же месте нашли 10 хрустальных наконечников стрел, информирует Daily Mail.

По словам ученых, кинжал является наиболее технически сложным из всех артефактов, найденных в комплексах времен древней Иберии. Его мог изготовить только великий мастер.

Автор: dailymail.co.uk
  Раскопки в мегалитическом сооружении, где нашли кинжал, проводили с 2007 по 2010 год
Раскопки в мегалитическом сооружении, где нашли кинжал, проводили с 2007 по 2010 год

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Оружие принадлежало представителю тогдашней элиты. Хрустальные месторождения находились далеко от того места. Будущему владельцу, вероятно, пришлось заплатить огромную сумму за доставку материала и его обработку. В сумму могли входить условные деньги или же другие важные ресурсы.

Археологи предполагают, что горный хрусталь в то время мог иметь не боевое, а символическое значение. Люди верили, что с его помощью могут черпать жизненные и магические силы и сохранять связь с предками, поэтому предмет использовали в религиозных обрядах.

Ранее в Чехии, в районе Есенице, собиратель грибов случайно обнаружил меч бронзового века возрастом 3,3 тыс. лет. Мужчина увидел клинок между камней. О находке сообщил археологам. Они установили возраст меча и были удивлены.

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