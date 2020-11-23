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вторник, 24 ноября 2020 01:13

Нашли тела богача и раба, которых убил вулкан

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Нашли тела богача и раба, которых убил вулкан
В Помпеях нашли древние тела. Фото: ERA

Обнаружили тела двух жителей древнеримского города Помпеи.

Они погибли в результате извержения вулкана, который разрушил город почти 2 тыс. лет назад, передает BBC.

Предполагают, что один мужчина был человеком высокого статуса, а другой - его рабом. Об этом заявили представители археологического парка Помпеи.

"Возможно, они искали убежище от извержения, когда их занесло пеплом", - добавил директор парка Массимо Осанна.

Состоятельный человек имел от 30 до 40 лет. Под его шеей обнаружили следы теплого шерстяного плаща. Другой человек был в возрасте от 18 до 23 лет. Деформированные позвонки указывают на то, что он был рабом и занимался физическим трудом.

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Слепки человеческих тел создавали с использованием отпечатков, оставшихся в затвердевшем пепле.

1800-летняя надпись доказала, что римский император Септимий Север и его сына Каракалла брали взятки. Надписи на древнегреческом языке обнаружили в развалинах города Никополис-эд-Иструм в Болгарии еще в 1923 году.

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